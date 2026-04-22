Союзники РФ делают стратегическую ставку на чистую энергетику

Китай и Индия делают масштабные ставки на развитие «зеленого водорода», в то время как западные страны отказались от своих амбициозных целей в этой сфере из-за высоких затрат, сообщает Reuters.

В китайской Внутренней Монголии запущен проект стоимостью $2 млрд — крупнейший в своем роде — который использует возобновляемую энергию для производства водорода, необходимого для удобрений, судового топлива и низкоэмиссионной стали.

За прошлый год Китай инвестировал в отрасль $3,7 млрд — вдвое больше, чем США. В своем пятилетнем плане Пекин включил «зеленый водород» в список приоритетных отраслей наравне с квантовыми вычислениями и ИИ-робототехникой. По прогнозам Rystad Energy, к 2031 году объемы производства достигнут 2,6 млн тонн в год.

Индия, в свою очередь, при поддержке субсидий в $2,1 млрд намерена к 2030 году производить 5 млн тонн «зеленого водорода» в год — в пять раз больше текущего мирового рынка. Себестоимость уже снижена с $5 до $3 за кг, а к 2032 году ожидается падение до $2. Власти стимулируют спрос через государственные аукционы, где производители соревнуются за долгосрочные контракты.

Как отмечается, Индия стремится снизить зависимость от импортного газа, поставки которого нарушены из-за кризисов на Ближнем Востоке и в Украине. Китай же намерен сохранить доминирование в водородной отрасли по мере перехода к чистой энергии.

Эксперты отмечают, что еще два года назад Китай не был заметен в этой сфере, а сегодня ему принадлежат почти все крупнейшие проекты в мире. Индия, обладая одной из самых низких себестоимости возобновляемой энергии, имеет все шансы занять значительную долю экспортного рынка, отмечают специалисты. Первые поставки «зеленого» аммиака из Китая уже отправлены в Южную Корею.