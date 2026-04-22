В ЕС подсчитали убытки в энергетике из-за войны на Ближнем Востоке

Энергетические издержки стран Евросоюза из-за войны США и Израиля против Ирана составили €24 млрд с начала конфликта. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен на пресс-конференции в Брюсселе, его цитирует ТАСС.

Йергенсен уточнил, что это около €500 млн в день, что оказалось чувствительным для жителей всех европейских стран и промышленности.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские расходы на импорт энергоресурсов выросли с начала конфликта вокруг Ирана на €22 млрд. Она отметила, что ЕК на саммите 23 апреля намерена предложить использовать нефтяные резервы Евросоюза (ЕС) из-за ситуации на Ближнем Востоке, чтобы повлиять на цены.

Издание Politico в свою очередь писало, что растущие внешнеполитические неудачи Европы, от трудностей по финансированию Украины до разрозненной позиции по войне в Иране, говорят о системном параличе в ЕС.