Фицо назвал условие одобрения санкций против России

Словакия не одобрит новые санкции Евросоюза без "реального открытия" нефтепровода "Дружба". Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Мы будем ждать реального открытия [Украиной] нефтепровода "Дружба" и пока не планируем одобрять новые антироссийские санкции", - сказал премьер.

Между тем, как сообщили словацкие СМИ, Украина начала заполнять остановленный 27 января трубопровод "Дружба" и в Словакии ожидают, что поставки нефти в республику возобновятся утром в четверг. С возобновлением работы трубопровода в Словакии связывают обеспечение национальной энергобезопасности.