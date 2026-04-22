ЕК потребовала не покупать «ни одной молекулы российского газа»

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия требует не покупать «ни одной молекулы российского газа», несмотря на энергокризис в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

Йоргенсен назвал «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на покупку российского газа.

«Решение Еврокомиссии однозначно — мы не должны использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», — отметил он.

21 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения СМИ о том, что Евросоюз рассматривает возможность возобновления совместных закупок газа на фоне растущих опасений в энергетическом секторе.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала тоже самое с вакцинами и теперь хочет скоординированных закупок газа в масштабах всего ЕС.

21 апреля издание Politico сообщило, что Европейская комиссия хочет возобновить скоординированные общеевропейские закупки газа, поскольку война с Ираном усиливает опасения по поводу поставок.