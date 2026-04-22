Названы причины отказа Китая от российского мороженого

В Китае сильно упал спрос на российское мороженое, так как продать его там очень сложно из-за специфических вкусовых предпочтений жителей. При этом в китайских магазинах представлен огромный ассортимент европейского и корейского мороженого, а также товаров локальных местных брендов – оно намного популярнее, чем лакомство из России, рассказала НСН главный технолог союза мороженщиков России Наталья Уткина.

Она пояснила, что китайцы очень быстро копируют продукты, поэтому если какое-то время Россия и поставляла туда мороженое, понравившееся местным жителям, за короткое время они научились выпускать аналогичную продукцию. Кроме того, в Китае жители привыкли к очень ярким вкусам, цветам, в то время как российское мороженое более традиционное, пояснила специалист.

«Вообще спросом наше мороженое в Китае не пользуется: многие производители там открывали филиалы, пытались разместить на их производствах мороженое под нашими торговыми марками, — добавила она. — Там огромный ассортимент и европейского мороженого, и корейского, и локальных китайских брендов. Оно пользуется большим спросом, чем российское».

При этом российское мороженое сохраняет высокий спрос в странах СНГ – Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, добавила Уткина. Также, по ее словам, любят российскую продукцию в Монголии, в небольшом объеме она представлена в Сенегале, США, странах Европы.

Напомним, накануне стало известно, что в первом квартале текущего года экспорт мороженого из России в Китай сократился в 27 раз. В 2026 году Китай закупил российского мороженого на $48 тыс. В 2025 году этот показатель достигал $1,3 млн. Российское мороженое является любимым лакомством председателя КНР Си Цзиньпина. Особенно ему нравится пломбир, производящийся в Московской области.