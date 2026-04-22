ЕС утвердил кредит для Украины и 20-й пакет санкций против РФ

Дипломатические источники в Брюсселе сообщили, что представители стран Евросоюза окончательно одобрили выделение Украине финансовой помощи в размере €90 млрд, а также ввели 20-й пакет ограничительных мер против России, передает ТАСС.

Решение стало возможным после того, как Венгрия и Словакия сняли ранее наложенное вето, заявил журналистам представитель Кипра, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

До этого сообщалось, что Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в адрес Венгрии и Словакии. Именно это требование Будапешт и Братислава с февраля выдвигали в качестве главного условия для снятия вето с решений ЕС по обеим темам. Как только прокачка была восстановлена, сопротивление европейских союзников Киева ослабло.

Ранее сообщалось, что в подготовленном Белым домом проекте американского бюджета на 2027 год не предусмотрено финансирование Украины. Согласно информации РИА Новости, на 92 страницах документа слово «Украина» не упоминается ни разу.

Администрация США не заложила средства ни на военную помощь (вооружения и боеприпасы), ни на дополнительные финансовые транши для Киева. Это вызвало вопросы у союзников Вашингтона, которые продолжают оказывать поддержку украинской стороне.