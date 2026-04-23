В ЕС не намерены возобновлять поставки энергоносителей из РФ

Евросоюз не станет отказываться от своих планов прекратить поставки российских энергоресурсов, заявили в Еврокомиссии. Брюссель также представил план по смягчению последствий энергокризиса, вызванного войной в Иране. Он включает в себя ускорение перехода на зелёную энергетику и усиление координации между странами ЕС. По словам аналитиков, отказ от российских энергоносителей сделал энергосистему ЕС более уязвимой. Однако в ближайшие годы не стоит ждать изменения русофобского курса Брюсселя, который он проводит в ущерб себе, говорят эксперты.

ЕС не намерен пересматривать своё решение полностью отказаться от закупок энергоносителей из РФ. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на фоне призывов ряда европейских политиков вернуться к поставкам российского топлива.

«Комиссия приняла предельно ясное решение. Нет, в будущем мы больше не будем импортировать ни молекулы российских энергоносителей», — отметил он.

По его словам, Москва якобы использовала энергопоставки для шантажа Евросоюза. Кроме того, покупка энергоресурсов из РФ, утверждает Йоргенсен, фактически означает спонсирование российской спецоперации на Украине.

«Это было бы ужасной ошибкой (возврат к закупкам у РФ. — RT). И мы никоим образом не будем менять свои планы. Законодательство принято, оно претворяется в жизнь, и в скором времени мы выйдем из зависимости, избавиться от которой, честно говоря, должны были много лет назад», — заключил он.

Все эти тезисы Йоргенсена прозвучали на пресс-конференции, в ходе которой был представлен план ЕК по смягчению последствий энергокризиса, вызванного войной в Иране. Пакет мер, в частности, включает в себя ускорение перехода на зелёную энергетику. Кроме того, предлагается наращивать электрификацию, так как в данный момент в ЕС на электроэнергию приходится менее четверти конечного потребления энергии. Этот показатель предлагается нарастить и одновременно снизить долю использования ископаемого топлива.

Помимо этого, план предусматривает усиление координации между членами ЕС в борьбе с энергокризисом, наращивание инвестиций в энергопереход и защиту потребителей от ценовых шоков на энергетических рынках.

Импровизация на ходу

Ещё до публикации плана издание Politico ознакомилось с его основными положениями и усомнилось в действенности предложенных мер.

«Судя по всему, темпы разрастания новых проблем подрывают способность Еврокомиссии выработать эффективный ответ, который одновременно подходил бы всем странам ЕС и не подрывал бы единый рынок», — пишет газета.

Politico констатирует, что часть инициатив является просто продолжением многолетней климатической программы ЕС, направленной на декарбонизацию и увеличение зелёных инвестиций. Другие же меры и вовсе были разработаны на ходу, считает издание.

Издание также пишет, что в ЕС далеко не сразу осознали масштаб проблем, вызванных нападением США на Иран, — в Брюсселе считали, что поставкам энергоресурсов ничего не угрожает, а основной риск заключается в росте цен. Такая позиция была связана с тем, что доля прямого импорта из стран Персидского залива в Евросоюз невелика. Основными поставщиками в ЕС являются США, Канада, Норвегия, Азербайджан и Алжир.

Однако в ЕС не учли зависимость от закупок сжиженного природного газа (СПГ), на который Брюссель перешёл, чтобы отказаться от российского трубопроводного голубого топлива. СПГ поставляется по морю, и особенностью этого бизнеса является наличие у компаний возможности перенаправлять танкеры на более выгодные рынки. Это означает, что в условиях перекрытия Ормузского пролива и роста конкуренции танкеры могут взять курс на Азию вместо Европы.

Ещё одна проблема, с которой столкнулся ЕС, — закупка авиатоплива и дизеля. В отличие от бензина, нефти и газа эти поставки в значительной степени осуществлялись из стран Ближнего Востока, в том числе около 40% — через Ормузский пролив.

В результате ЕС сейчас испытывает острый дефицит. Politico пишет, что запасов авиатоплива на континенте осталось всего на шесть недель. Авиакомпании уже начали сокращать количество рейсов. Так, 21 апреля Lufthansa объявила о планах отменить летом 20 тыс. рейсов, чтобы сэкономить 40 тыс. т авиатоплива, цена которого выросла вдвое из-за войны в Иране.

Чтобы решить проблему с дефицитом топлива, Брюссель советует жителям ЕС экономить на транспорте и работать из дома.

«Реакция Еврокомиссии... противоречива: должностные лица отрицают наличие топливного кризиса даже на фоне предупреждений со стороны аэропортов о грядущих отменах рейсов, а сами исполнительные власти ЕС призывают население сократить использование транспорта», — отмечает Politico.

«Колоссальные издержки»

По мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, отказ Брюсселя от российских энергоносителей усугубит их проблемы в энергетике на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

«Учитывая курс ЕС на отказ от торгово-экономического и энергосотрудничества с нашей страной, нынешний ближневосточный кризис с большой долей вероятности усугубит имеющиеся структурные проблемы Евросоюза в сферах экономики и энергетики, усилит зависимость от основного поставщика энергоресурсов — США», — сказал он в интервью РИА Новости.

Грушко отмечает, что основной вызов для европейских стран представляет рост цен на энергоресурсы. Так, газ в Европе подорожал на 70%, а нефть — на 60%, в связи с чем дополнительные расходы ЕС на закупку ископаемого топлива уже составили €14 млрд, утверждает дипломат.

«При текущем уровне цен восполнение объёмов «голубого топлива» накануне очередного отопительного сезона может создать серьёзную нагрузку на бюджет стран ЕС», — резюмировал Грушко.

Опрошенные RT аналитики полагают, что отказ ЕС от российских энергоресурсов сделал экономику объединения более уязвимой к внешним кризисам.

«Санкционная война с Россией и российским энергетическим сектором не просто сделала энергосистему ЕС уязвимой. Еэсовцы ввергли её в многолетнюю рецессию с колоссальными издержками для европейской экономики и населения — от разрушения целых секторов промышленности до кратного роста счетов за покупку энергоносителей», — пояснил в комментарии RT заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

«ЕС страдает сейчас во многом из-за своей позиции в отношении РФ, которая раньше была крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Потом они отказались от российского импорта, а Москва ушла на индийский рынок, вытеснив оттуда часть ближневосточной нефти. Теперь этого сырья нет на мировом рынке, и Европа не получает ни российскую, ни ближневосточную нефть. То же самое с газом. Они могли бы легко ликвидировать дефицит на своём рынке и снизить цены, если бы запустили газопроводы из России. Но они этого не делают по политическим причинам», — рассказал он в беседе с RT.

«Принципиальная позиция»

Алексей Гривач считает, что отказ от антироссийской политики мог бы принести существенную экономическую выгоду ЕС.

«Страны Евросоюза продолжают импортировать значительные объёмы российского газа, а также топливо для АЭС. Кроме того, планируется возобновление поставок нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию. Отмена санкций и восстановление энергетического сотрудничества существенно повысили бы энергетическую безопасность Европы. Но до урегулирования конфликта на Украине такой сценарий крайне маловероятен», — утверждает специалист.

Игорь Юшков констатирует, что в ЕС антироссийский настрой пока перевешивает прагматизм, поэтому полноценного возобновления поставок из РФ в ближайшие годы ждать не следует.