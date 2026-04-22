Названы возможные причины, по которым ЕС не запрещает перевозку нефти из РФ

Еврокомиссия не утвердила эмбарго на транспортировку нефти из России из-за разногласий между государствами. Об этом сообщил News.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, на принятие решения повлияло также стремление обновить механизм ценового потолка. В первоначальном варианте 20-го пакета санкций планировалось ввести полный запрет на морские перевозки российского сырья, так как действующий потолок цен (сниженный до $47,6 за баррель) оказался неэффективным.

Однако Греция и Мальта, экономики которых зависят от танкерных перевозок, выразили протест против этого шага. Эксперт пояснил, что Брюссель стремился оперативно утвердить пакет санкций, чтобы продемонстрировать единство после снятия вето Венгрией, и поэтому решил отложить введение полного запрета.

Теперь, когда мировые цены на нефть резко выросли, ценовой потолок снова начал ограничивать европейские компании, не позволяя им перевозить российскую нефть. Поэтому, полагает Юшков, ЕС и отказался от радикальной меры.

Ранее Еврокомиссия исключила запрет на транспортировку российской нефти из 20-го пакета санкций, оставив лишь вопрос об одобрении документа в измененной форме.