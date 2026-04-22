Зеленский прокомментировал одобрение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро

Одобрение Евросоюзом (ЕС) кредита Украине в размере 90 миллиардов евро посылает правильный сигнал о необходимости окончания конфликта.

Так решение Брюсселя прокомментировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Разблокирование — это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну», — говорится в публикации.

Он также поддержал введение против России нового пакета санкций.

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро и введение нового 20-го пакета антироссийских санкций. Согласование этих мер стало возможно благодаря снятию вето Венгрии после смены правительства страны.