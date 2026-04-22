В России оценили одно решение европейцев по 20-му пакету санкций

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером оценил решение Еврокомиссии (ЕК) убрать запрет на перевозку российской нефти из 20-го пакета санкций.

Ранее сообщалось, что ЕК исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде. Как рассказал ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, из пакета исключили полный запрет на перевозку российской нефти европейскими компаниями и оказание сопутствующих услуг, включая страхование.

Специалист связал решение ЕК с ситуацией в Персидском заливе и отметил, что подход Евросоюза повторяет стратегию США.

С одной стороны, это прямое следствие кризиса в Персидском заливе. И Евросоюз идёт по тому же пути, что и США, то есть пытается облегчить доставку российской нефти до мирового рынка — в первую очередь в азиатские страны. И это в целом снижает дисбаланс, который сложился из‑за перекрытия Ормузского пролива. Алексей Белогорьев Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ)

Вместе с тем эксперт обратил внимание на внутренние разногласия в ЕС: ряд стран активно сопротивлялись запрету, поскольку он наносил им прямой экономический ущерб. По его мнению, принятое решение — это компромисс, который вряд ли останется окончательным.

«Внутри ЕС по вопросу запрета шли довольно ожесточённые дебаты. Активное сопротивление оказали Греция, Кипр и Мальта — страны, чья экономика напрямую зависит от предоставления услуг по транспортировке нефти. Для них запрет означал бы серьёзный экономический ущерб. В частности, греческие судовладельцы уже потеряли существенную долю рынка из‑за предыдущих ограничений. Введение нового запрета только усугубило бы их положение. Таким образом, нынешнее решение — это компромисс, продиктованный как внешними обстоятельствами (ситуацией вокруг Ормузского пролива), так и внутренними экономическими интересами отдельных государств ЕС. Однако это, скорее всего, лишь временная отсрочка. Когда политическая и экономическая обстановка станет более благоприятной, вопрос о полном запрете наверняка поднимут снова. Полагаю, Еврокомиссия продолжит настаивать на введении эмбарго — в том числе на предоставление услуг для перевозок российской нефти и газа», — сказал Белогорьев.

Говоря о влиянии решения европейцев на Россию, эксперт отметил, что оно не даёт новых преимуществ, а лишь сохраняет текущие условия.