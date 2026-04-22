Бессент: более 10 стран попросили США продлить разрешение на покупку нефти РФ

Представители более десяти стран попросили США продлить смягчение санкций на покупку нефти из России. Об этом на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса сообщил американский министр финансов Скотт Бессент, его слова приводит ТАСС.

Сенаторы попросили министра прокомментировать продление лицензии на операции с российской нефтью.

«Ко мне обратились представители более чем десяти стран, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают наибольшую нехватку энергоресурсов. Они попросили нас продлить это разрешение, это всего на 30 дней», — объяснил Бессент.

18 апреля минфин США разрешил сделки с российской нефтью, загруженной на танкеры до 17 апреля. Новая лицензия американцев будет действовать целый месяц, до 16 мая, и позволит в том числе закрыть уже начатые операции. При этом министр энергетики США Крис Райт пообещал восстановить санкции после временного смягчения ограничений. Против временной отмены санкций США в отношении российской нефти активно выступает Украина.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о временном снятии санкций США с российской нефти.