Годовая инфляция в России замедлилась до 5,77%

С 14 по 20 апреля 2026 года в стране была зафиксирована на уровне 0,01%, следует из данных Минэкономразвития. Годовая инфляция замедлилась с 5,86% до 5,77%.

В сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,04% за неделю (ранее рост составлял 0,03%). По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию за указанный период снизились на 0,9% (неделей ранее они снизились на 0,15%). В частности, огурцы подешевели на 4,1%, помидоры — на 1,2%, бананы — на 1,1%, лук — на 0,2%. Одновременно выросли цены на капусту — на 1,1%, свеклу, морковь — на 0,6%, картофель — на 0,1%.

Также подорожали мука пшеничная — на 0,6%, сахарный песок — на 0,5%, рыба мороженая, маргарин и соль — на 0,4%.

В сегменте непродовольственных товаров цены скорректировались на 0,04% (ранее был рост на 0,05%), в секторе наблюдаемых услуг — выросли на 0,09%.

Ускорился рост цен на бензин с 0,09% до 0,2% за неделю и на дизельное топливо — до 0,11%.