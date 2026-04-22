Назван новый способ России надавить на Германию

Россия могла заблокировать нефть из Казахстана по трубопроводу «Дружба», чтобы оказать давление на Германию.

Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

«Очевидно, что Германия сейчас стала лидером русофобского фронта в Европе. Она поддерживает все, что делает Европейский союз против России. Поэтому мы и могли перейти к языку принуждения, чтобы усугубить энергетическую ситуацию», — подчеркнул исследователь.

Ткаченко предположил, что на этот шаг мог косвенно повлиять ближневосточный конфликт и перекрытие Ираном Ормузского пролива. По его словам, на фоне ужесточения антироссийской риторики и призывов немецкого руководства ужесточить санкционный режим, Москва нашла ответ на действия Берлина.

Ранее замглавы российского МИД Дмитрий Любинский заявил, что отношения Москвы и Берлина разрушены «до основания» по вине властей европейской республики. Любинский указал, что Германия «с фанатичным упорством, буквально снимая со своих граждан последнюю рубашку», продолжает вооружать Украину. Он добавил, что власти страны «режут по живому некогда цветущую германскую экономику».