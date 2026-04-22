В Кремле заявили о «лихорадке» на мировых энергетических рынках

Ситуация на мировых энергетических рынках становится хуже с каждым днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии информационной службе «Вести».

Он отметил, что с каждым днем проблем становится все больше.

«Ормузский пролив не функционирует должным образом. Выпала с международных рынков приблизительно треть производства нефтяного стран Персидского залива», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что мировую экономику и энергетические рынки сегодня лихорадит.

В то же время стало известно, что энергетические издержки стран Евросоюза из-за войны США и Израиля против Ирана составили €24 млрд с начала конфликта.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские расходы на импорт энергоресурсов выросли с начала конфликта вокруг Ирана на €22 млрд. Она отметила, что ЕК на саммите 23 апреля намерена предложить использовать нефтяные резервы Евросоюза из-за ситуации на Ближнем Востоке, чтобы повлиять на цены.