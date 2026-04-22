В Минфине США заявили о поиске новых способов применения санкций против России

США изучают новые способы санкционного давления на Россию. Об этом заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк во время дачи показаний в комитете по финансам палаты представителей США, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем применять наши санкции. Мы продолжаем выявлять новые способы их применения», — сказал он.

Помощник главы Минфина добавил, что США продолжают сотрудничать с международными партнерами, оперативно обмениваясь информацией об уязвимостях в санкционном режиме, чтобы обеспечить эффективность принимаемых в отношении РФ мер.

Несмотря на риторику об ужесточении, США продлили до 16 мая действие генеральной лицензии на сделки с российской нефтью. Новая генеральная лицензия Минфина разрешает операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на танкеры до 17 апреля, на период до 16 мая.

По информации Politico, это было сделано после запроса стран-партнеров.