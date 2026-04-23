Названа требуемая сумма на восстановление Украины

Восстановление Украины после окончания конфликта в этой стране потребует около 600 миллиардов долларов в течение десяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Money.pl.

«По оценкам экспертов, общий объем затрат на восстановление экономики страны в ближайшие десять лет составляет порядка 588–600 миллиардов долларов, что превышает годовой ВВП Украины практически в три раза», — говорится в аналитическом отчете Citi Institute.

Ранее стало известно, что поражение партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии не приведет к немедленной разблокировке кредита Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Украины, несмотря на ожидания Брюсселя и Киева.