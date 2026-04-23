В России начал действовать ГОСТ на отопление

В России вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) на системы отопления многоквартирных домов.

В частности, определены требования к оборудованию, с помощью которого квартиры подключаются к центральной системе отопления с автоматическим управлением.

Система, соответствующая новым техническим требованиям, позволит дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести учет потребления тепла в каждой квартире.

В Росстандарте пояснили РИА Новости, что ГОСТ в основном предназначен для проектировщиков и застройщиков, а также управляющих компаний и тех, кто выпускает климатическое оборудование. Новые технические требования будут учитываться при разработке проекта и выборе оборудования.

В целом же ГОСТ направлен на то, чтобы обеспечить автоматизацию и диспетчеризацию системы отопления в пределах одного жилого помещения, учет потребления тепловой энергии и автоматическую защиту от протечек.