Неожиданный шок накрыл рынок алюминия

Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынок. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения за с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль?

Мировой рынок алюминия столкнулся с непредсказуемым «черным лебедем»: шок предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке стал самым масштабным с 2000-х годов на рынке цветных металлов, пишет Reuters со ссылкой на оценку аналитика по металлам Mercuria.

По его мнению, закрытие плавильных заводов в Персидском заливе приведет к серьезному дефициту алюминия в 2026 году. Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) уже достигла четырехлетнего максимума в 3672 доллара за тонну на прошлой неделе.

На Ближнем Востоке производилось около 7 млн тонн алюминия в год, что составляет около 9% от мирового объема поставок. При этом, алюминий, поступающий с Ближнего Востока, трудно заменить. Mercuria прогнозирует дефицит алюминия в размере около 2 млн тонн с этого момента до конца года. Однако эта оценка может оказаться заниженной, так как она предполагает быстрое восстановление поставок глинозема через Ормузский пролив и возобновление работы заводов уже в этом квартале. В случае затягивания конфликта и дальнейшего ограничения поставок глинозема в страны Персидского залива, дефицит может стать еще более значительным. В Wood Mackenzie говорили о дефиците до 4 млн тонн в 2026 году.

«На рынке уже были экстремальные эпизоды, например скачок цен в 2022 году, когда алюминий доходил до рекордных 4073,5 долларов за тонну. Но с тезисом Mercuria о том, что это крупнейший единичный шок предложения для рынка цветных металлов в пост 2000-м периоде, я скорее согласен. Здесь одновременно сошлись физическое повреждение заводов, логистический разрыв по сырью, низкие биржевые запасы и слабые возможности быстро заместить выпавшие объемы в США и Европе. Это действительно делает нынешнюю ситуацию исключительной по масштабу именно для последних 20 с лишним лет», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Почему алюминиевые заводы на Ближнем Востоке остановились?

«Во-первых, часть мощностей пострадала от ударов. У Emirates Global Aluminium на площадке Al Taweelah в ОАЭ был зафиксирован существенный ущерб, а это крупнейший завод региона, который в 2025 году выпустил 1,6 млн тонн металла. Во-вторых, из-за сбоев в Ормузском проливе заводы начали терять доступ к сырью. Для выплавки нужен глинозем, а суда с бокситами и глиноземом в марте меняли курс», - говорит Чернов.

Глинозем - это промежуточное сырье в производстве алюминия. Из-за блокировки Ормузского пролива его подвоз резко снизился.

«Своего сырья у арабских стран нет, традиционно они служат перевалочным пунктом, где глинозем доводят до состояния готового к выплавке алюминия за счет электролиза. На момент начала войны на складах у них были запасы на 3-4 недели. В дни перемирий часть поставок, вероятно, доходят до портов, а часть алюминия удается вывезти. Но все равно заводы вынуждены сокращать или останавливать производство, потому что, они работают на 100%-м привозном сырье», - говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

Ко всему прочему, добавились перебои с энергией. У Alba в Бахрейне в середине марта была остановлена часть линий, это 19% мощности, а Qatalum снижал загрузку из-за проблем с поставками газа. «Для алюминия это особенно болезненно, потому что электролиз нельзя то включать, то выключать без потерь и долгого перезапуска», - объясняет Чернов.

В особо уязвимом положении находятся США и Европа, так как у них низкие запасы. В прошлом году США импортировали из Ближнего Востока почти 22% от общего объема импортированного алюминия, а Европа — около 18,5% (данные Trade Data Monitor).

Уже сейчас премии к биржевой цене подскочили до рекордов в США и почти четырехлетнего максимума в Европе. Это значит, что для потребителя дорожает не только биржевой алюминий, но и физическая поставка, говорит Чернов.

«Страдают прежде всего страны, зависимые от импорта алюминия и имеющие высокие цены на электроэнергию, так как в производстве алюминия до 40% себестоимости занимает не сырье, а затраты на электричество. Прежде всего речь о Европе, Японии, Южной Корее и США (20-30% металла, импортируемого из стран Залива). В меньшей степени, но тоже есть зависимость — у Индии и Китая (около 10%)», - отмечает Бахтин.

Из-за дефицита алюминия пострадают местный автопром, авиастроение, строительство и упаковочная промышленность. По данным РУСАЛа, в 2025 году транспорт дал 25,6% мирового спроса на алюминий, строительство 18,8%, упаковка около 17%.

Россия производит больше алюминия, чем потребляет: около 3,8 млн тонн в год против 1,2-1,5 млн тонн. Экспорт уходит в основном в Китай, Турцию, Индию, Южную Корею и Японию. Нарастить поставки вряд ли получится. Однако России удастся заработать на удорожании продукта.

«Рост цен позволит значительно нарастить маржу и прибыль компании Русал, монополиста на этом рынке. На пике конфликта цена акций компании поднималась более чем на 20% относительно цен января-февраля. Для бюджета при текущих ценах и курсе прибавка в виде налогов может составить порядка 130-150 млрд за год», - оценивает Бахтин.

