В России объяснили, как ЕС загнал себя в энергетическую зависимость от США

Евросоюз, добровольно отказавшись от российских энергоносителей, сам создал для себя крайне уязвимую ситуацию, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

По его оценке, кризис на Ближнем Востоке только усугубит экономические и энергетические проблемы Европы, одновременно усилив ее зависимость от американского топлива.

Дипломат напомнил, что на внеочередном заседании Совета ЕС по энергетике 31 марта еврокомиссар Дан Йоргенсен вновь призвал жителей Европы «затянуть пояса» — экономить топливо, переходить на удаленную работу и реже пользоваться личным и авиатранспортом. По словам Грушко, винить в этом европейцам некого, кроме себя.

Совет ЕС еще в январе утвердил график поэтапного отказа от российского газа. Уже 25 апреля 2026 года вступает в силу запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, а с 17 июня — на трубопроводный газ по краткосрочным договорам. Полный отказ от долгосрочных контрактов намечен на 2027 год. Несмотря на растущие экономические издержки, Брюссель не намерен пересматривать свои планы, подтвердил накануне Йоргенсен.