Экономист спрогнозировал, чего ждать от рубля до конца года

Как поведёт себя отечественная валюта в ближайшие месяцы и что от неё ожидать в перспективе до конца года? На эти вопросы свой прогноз дал Марсель Салихов, директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению специалиста, в ближайшее время ждать ослабления рубля не стоит. Экономист полагает, что в ближайшие месяцы рубль продолжит укрепляться, однако к концу года курс ослабнет до 85-87 рублей за доллар. По словам Марселя Салихова, временный приток валюты и продажа сырья по более высоким ценам будут поддерживать российскую валюту, но к концу года этот фактор исчерпает себя.

На сегодняшний день официальный курс доллара, установленный Центробанком, составляет 74,9995 рубля.

Специалист также отметил, что помимо цен на нефть и сырьё на текущий курс рубля влияют дискуссии вокруг бюджетного правила, пишет «Прайм». В начале марта Минфин приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не был намерен возобновлять их до 1 июля. Тем не менее, не исключено, что досрочное возобновление валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила всё же произойдёт. Об этом на прошлой неделе заявил глава Минфина Антон Силуанов.