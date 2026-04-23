Как поведёт себя отечественная валюта в ближайшие месяцы и что от неё ожидать в перспективе до конца года? На эти вопросы свой прогноз дал Марсель Салихов, директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук, сообщает ИА DEITA.RU.

Экономист спрогнозировал, чего ждать от рубля до конца года
По мнению специалиста, в ближайшее время ждать ослабления рубля не стоит. Экономист полагает, что в ближайшие месяцы рубль продолжит укрепляться, однако к концу года курс ослабнет до 85-87 рублей за доллар. По словам Марселя Салихова, временный приток валюты и продажа сырья по более высоким ценам будут поддерживать российскую валюту, но к концу года этот фактор исчерпает себя.

На сегодняшний день официальный курс доллара, установленный Центробанком, составляет 74,9995 рубля.

Специалист также отметил, что помимо цен на нефть и сырьё на текущий курс рубля влияют дискуссии вокруг бюджетного правила, пишет «Прайм». В начале марта Минфин приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не был намерен возобновлять их до 1 июля. Тем не менее, не исключено, что досрочное возобновление валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила всё же произойдёт. Об этом на прошлой неделе заявил глава Минфина Антон Силуанов.