Мировые цены на нефть достигли максимума

В ходе торгов в четверг, 23 апреля, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в моменте превысила 106 долларов за баррель впервые с 7 апреля. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На пике сырьевые котировки достигли отметки в 106,08 доллара за баррель. Ближе к 10:00 по московскому времени стоимость Brent опустилась примерно до 103,4 доллара. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил порядка 1,45 процента.

Нефть дорожает на фоне опасений участников фондового рынка по поводу перспектив мирных переговоров США и Ирана. В случае их провала ключевая на Ближнем Востоке логистическая артерия — Ормузский пролив — может оказаться полностью закрыта для прохода иностранных судов. Это станет ударом по глобальному предложению и приведет к стремительному росту сырьевых котировок, поясняют эксперты.

При таком раскладе, не исключил профессор государственного университета в Рабате Абдельсамад Малауи, мировые цены на нефть могут превысить исторический максимум, который был зафиксирован во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, и вплотную приблизиться к 150 долларам за баррель. Схожего мнения придерживаются аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs. Стремительное удорожание сырья может охладить глобальный спрос и привести к замедлению деловой активности в мире, сошлись во мнении эксперты.