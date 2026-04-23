В России назвали главную причину укрепления рубля

Главным фактором укрепления рубля является юаневый профицит. Об этом aif.ru рассказал старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Он отметил, что до конца недели, 26 апреля, доллар будет снижаться до 73,5-77 рублей за единицу.

«На внутренний рынок поступает выручка, сформировавшаяся на фоне высоких мартовских цен — на прошлой неделе морской экспорт российского «черного золота» дал +22%. И это напрямую влияет на объем экспортной выручки в юанях», — сказал Силаев.

По его словам, по этой причине валютные сбережения становятся менее привлекательными, чем рублевые. Специалист добавил, что национальную валюту это поддерживает даже в тот момент, когда геополитическая ситуация остается напряженной.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер до этого сделал прогноз «Газете.Ru», что к концу 2026 года ключевая ставка ЦБ составит 13%, а курс доллара в этом случае — 85 рублей. По его словам, крепкий рубль замедляет инфляцию и позволяет ЦБ снижать ключевую ставку активнее.