Как человечество проживает крупнейший в истории энергетический кризис

Нынешний энергетический кризис, вызванный войной в Персидском заливе, оказался самым масштабным за всю историю наблюдений, признало Международное энергетическое агентство. Он превзошел по своим последствиям нефтяные шоки 1973, 1979 и 2022 годов, передает РИА Новости.

Предыдущие кризисы были вызваны разными причинами, но их объединял резкий скачок цен на фоне искусственного дефицита нефти. В 1973 году ОПЕК ввела эмбарго против союзников Израиля, и цены взлетели с $3 до $24 за баррель. В 1979 году из-за исламской революции в Иране стоимость выросла с $14 до $40. Кризис 2022 года, спровоцированный санкциями против России, оказался самым легким: цены краткосрочно достигали $140, но после того как Москва перенаправила потоки в Азию, рынок стабилизировался.

Отличия нынешнего кризиса кардинальны. Мировой рынок лишился более 20% нефти из-за блокировки Ормузского пролива — это вдвое больше, чем в 1973 году. Однако, как отмечается, паники на заправках в богатых странах не случилось благодаря стратегическим запасам, созданным как раз после кризисов 1970-х. Крупные игроки вроде Китая чувствуют себя относительно спокойно. Удар пришелся по бедным странам Азии: в Бангладеш, Эфиопии, Таиланде и на Шри-Ланке закрываются заправки, Индия ввела квоты.

Уникальность нынешнего кризиса еще и в том, что он одновременно нефтяной и газовый, пишет агентство. Азия и Европа лишились катарского СПГ из-за разрушения инфраструктуры. Если Китай наращивает закупки российского газа, то Европа, имеющая возможность запустить «Северный поток — 2» или украинский транзит, отказывается от этого по политическим причинам, предпочитая субсидии и зеленую энергетику. План Еврокомиссии AccelerateEU не решает текущих проблем, а лишь распыляется на долгосрочные цели.

Кроме того, кризис затронул поставки удобрений, что грозит продовольственным коллапсом в беднейших странах, а также привел к крупнейшему в истории дефициту алюминия и гелия. Даже после открытия пролива мир будет очень долго выходить из кризиса из-за разрушенной инфраструктуры.