Большинство регионов России договорилось сдерживать цены на продукты

Соглашения о сдерживании цен на продукты питания заключили уже 73 российских региона, хотя в начале 2025 года их было всего 44, то есть меньше половины. Об этом на коллегии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказал глава ведомства Максим Шаскольский, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что механизм оказался востребованным, поэтому правительство поддержало его продление до конца 2029 года. В свою очередь, ФАС постоянно ведет работу по убеждению бизнеса взять на себя добровольные обязательства по ограничению цен и наценок.

По словам Шаскольского, работа ведомства идет по всей цепочке ценообразования, что позволяет обеспечить внутренний рынок «доступными и качественными продовольственными товарами» и не допускать проявления монопольного поведения.

За минувший год на продовольственных и товарных рынках ФАС возбудила 32 дела о нарушении антимонопольного законодательства, выдала 13 предупреждений, 10 предостережений и подала 30 исков в части превышения допустимых площадей крупных торговых сетей.

В конце прошлого года ФАС сообщала, что за последние пять лет средние наценки на продукты первой цены (самые доступные товары в своей категории) в федеральных торговых сетях страны снизились в пять раз.

Между тем в марте ФАС получила жалобу со стороны производителей продуктов питания на действия торговых сетей, которые пытаются сдерживать цены за их счет.