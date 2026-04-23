Иран получил первый доход от сборов за пересечение Ормузского пролива

Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива
Иран получил первый доход от таможенных пошлин за проход кораблей через Ормузский пролив. Средства поступили на счет Центрального банка.
Об этом в четверг, 23 апреля, заявил заместитель председателя парламента исламской республики Хамидреза Хаджибабаи.
— Первые пошлины Ормузского пролива поступили на счет Центрального банка, — передает слова парламентария Telegram-канал агентства Tasnim.
Тегеран решил не участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп говорил, что встреча представителей Вашингтона и Тегерана пройдет в Исламабаде 20 апреля. По словам президента, Белый дом предлагал «разумную и справедливую сделку».
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф собрались в Белом доме на фоне сообщений о задержке запланированного вылета Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном.
Позже США уведомили Израиль, что Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном до 26 апреля. Ранее в Белом доме заявили, что временное перемирие, о продлении которого Трамп объявил 21 апреля, продлится еще от трех до пяти дней.