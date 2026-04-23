Конкурент России обогатился на поставках газа

По итогам февраля 2026 года США, считающиеся одним из главных конкурентов России на мировом энергетическом рынке, обогатились на поставках сжиженного природного топлива (СПГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Министерства энергетики (Минэнерго).

За последний месяц зимы суммарные объемы вывода СПГ из США достигли отметки в 14 миллиардов кубометров. В годовом выражении показатель увеличился на 21 процент.

В целом из Соединенных Штатов за границу было отправлено в общей сложности 154 танкера с сжиженным природным газом. Основным направлением поставок вновь оказался Евросоюз. На долю европейских стран в феврале пришлось 72 процента всего американского экспорта СПГ.

Перед войной в Иране стоимость экспорта американского сжиженного газа достигла максимальных 5,5 миллиарда долларов. В месячном выражении показатель увеличился на 1,1 миллиарда.

Достигнутый в феврале результат оказался рекордным месячным с начала ведения официальной статистики, то есть, с 2002 года. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем США продолжат извлекать выгоду из эскалации на Ближнем Востоке. На фоне масштабных перебоев с поставками из-за блокировки Ормузского пролива мировые цены на СПГ продолжат расти, что сыграет на руку американским энергогигантам.