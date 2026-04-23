Россиян призвали готовиться к резким скачкам курса рубля

Прогнозировать курс национальной валюты становится все сложнее в условиях изменяющейся ситуации на мировых и внутреннем финансовых рынках.

Об этом предупредили эксперты, опрошенные «Прайм», передает ИА DEITA.RU.

Как рассказала Эльмира Асяева, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, влияние ключевой ставки и цен на нефть утратило свою непосредственную силу из-за введенных санкций и возникших сложностей с расчетами.

В результате этих изменений внутренние рынки становятся менее зависимыми от глобальных ценовых факторов, а воздействие их на курс рубля сместилось в сторону посредственных или опосредованных механизмов.

Высокая ставка Центробанка, по мнению экспертов, временно усиливает привлекательность рублевых активов, однако одновременно создает дополнительные ограничения для инвесторов, что мешает активному формированию спроса на валюту и влияет на динамику курса.

Внутренний валютный рынок все больше усиливает роль административных факторов — ключевыми игроками сейчас выступают меры и действия, связанные с регулированием и контролем, а не только рыночные механизмы.

Особое влияние на курс оказывает ситуация с валютной ликвидностью. Александр Барышников, управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал», назвал резкий дефицит ликвидности одной из главных причин мартовских колебаний.

Этот дефицит связан с приостановкой Минфином операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила, что значительно сужает возможности для регулирования валютного рынка.

Дальнейшая динамика курса рубля будет напрямую зависеть от корректировок в бюджетном правиле и реакции валютных спекулянтов. В краткосрочной перспективе эксперты допускают укрепление рубля до уровня около 79 рублей за доллар, а также возможные колебания курса в диапазоне от 79,3 до 82,6 рубля за доллар.

Волатильность, проявленная в марте, сохраняется, что требует от участников рынка гибкости и готовности к существенным колебаниям курса в диапазоне 5–10% в течение нескольких дней, зачастую в непредсказуемом направлении.

Несмотря на временные колебания, аналитики сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе рубль скорее всего подвергнется постепенному ослаблению, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, способных кардинально изменить текущие тренды.