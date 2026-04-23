В Кремле заявили о росте спроса на российскую нефть

Пресс-секретарь президента Россия Дмитрий Песков заявил о вкладе РФ в стабилизацию цен и минимизацию последствий энергетического кризиса, связанного с закрытием Ормузского пролива.

Об этом он сообщил на брифинге.

«В настоящий момент мы свой вклад в эту стабилизацию цен и минимизацию последствий кризиса для энергетической области глобальной вносим», — заявил он, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия предлагать партнерам в рамках ОПЕК+ другие решения из-за блокады Ормузского пролива.

Он отметил, что Россия продолжает экспорт нефти на мировые энергорынки, где спрос растет, а количество предлагаемых ресурсов сокращается.

По состоянию на 23 апреля 2026 года Ормузский пролив остается частично заблокированным. Иран продолжает контролировать пролив и ограничивает судоходство, требуя разрешения от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для прохода судов. При этом Тегеран пропускает корабли только из «дружественных стран», включая Россию, Китай и Индию.

12 апреля стало известно, что Соединенные Штаты начали блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном.