Поставки нефти из Персидского залива рухнули

Снижение поставок нефти из стран Персидского залива достигло 57% относительно уровня, наблюдавшегося до начала военных действий США и Израиля против Ирана.

Добыча нефти в этом регионе сократилась на 14,5 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, возвращение к прежним показателям потребует несколько месяцев. Это возможно только при условии возобновления судоходства через Ормузский пролив и в случае урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство ТАСС.

Ситуация вокруг Ирана увеличивает давление на мировой рынок нефти. Цена на нефть марки Brent растет пятый день подряд, показав недельный прирост в 17%.

Аналитики полагают, что длительное закрытие Ормузского пролива будет способствовать сохранению ограничений на добычу и поставки нефти, а также замедлит восстановление объемов производства.