На Западе бьют тревогу: мир вступил в эпоху энергетических потрясений

За последние пять лет планета пережила три масштабных энергетических шока: инфляционный всплеск 2021 года, кризис 2022 года на фоне конфликта на Украине и нынешний — из-за войны с Ираном, который привел к крупнейшему в истории сбою поставок нефти и газа. Для сравнения: со времен Второй мировой войны в среднем происходил один подобный кризис за десятилетие, пишет Reuters.

Главная причина учащения потрясений — геополитическая фрагментация и разрушение глобальных торговых связей. Энергетические рынки достигли беспрецедентной глобализации: мировой импорт нефти вырос на 55% с 2000 года, при этом Китай увеличил закупки в шесть раз.

США из крупнейшего импортера превратились в ведущего экспортера, конкурируя с ОПЕК и Россией. Однако украинский конфликт обнажил уязвимость этой модели: зависимость Европы от российских ресурсов привела к серьезным проблемам, говорится в материале.

Как отмечается, война в Иране разрушила еще один миф — о том, что страны Персидского залива никогда не пойдут на нарушение глобальных поставок. Блокировка Ормузского пролива и атаки на инфраструктуру соседей ставят под вопрос безопасность других ключевых коридоров, включая Красное и Южно-Китайское моря.

Параллельно растет число торговых споров, а политика пошлин Трампа и энергетическое превосходство США усиливают призывы к самодостаточности. Китай расширяет сотрудничество с Россией, Ираном и Венесуэлой, создавая двухуровневый рынок.

Энергопереход также добавляет рисков. Возобновляемые источники уже дают половину мировой электроэнергии, и ЕС намерен ускорить этот процесс для независимости от нестабильных цен, подчеркивается в статье агентства.