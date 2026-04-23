Новый пакет санкций: почему ЕС исключил запрет на перевозку российской нефти

Евросоюз одобрил кредит Киеву на €90 млрд и 20-й пакет санкций против России, однако из него внезапно исключили запрет на морскую перевозку российской нефти. Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, с чем связано это решение.

Изначально ключевой мерой пакета должен был стать полный запрет на транспортировку российской нефти европейскими перевозчиками. Причина — потолок цен (сниженный ЕС до $47,6 за баррель) перестал работать, так как российская нефть из-за падения мировых котировок укладывалась в него, и греческие и мальтийские компании спокойно ее возили. Брюссель хотел это прекратить. Однако сейчас цены резко выросли, и потолок снова стал ограничивать европейцев — они и без запрета не могут перевозить нашу нефть.

По словам Юшкова, ЕС спешил принять пакет, чтобы продемонстрировать единство после возвращения Венгрии в «общеевропейскую семью». Обсуждение запрета могло затянуться из-за торгов Греции и Мальты, поэтому его решено было перенести в 21-й пакет. Кроме того, в Европе опасаются, что ограничения на экспорт российской нефти приведут к дефициту и новому скачку цен.

Эксперт также затронул ситуацию с трубопроводом «Дружба». Ранее Украина политически перекрыла транзит, ссылаясь на повреждения, но теперь, после смены власти в Венгрии, готова его открыть. Россия, в свою очередь, будет рассматривать целесообразность этих поставок.

Основной экспорт российской нефти сейчас идет в Индию и Китай, которые конкурируют за ресурсы РФ. Если в январе–феврале Россия давала скидку в $10, то теперь продает с премией $4–6 к Brent.