Киев может использовать трубопровод «Дружба» для шантажа ЕС
Украина будет использовать трубопровод «Дружба» как рычаг давления на Евросоюз, заявил News.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, после получения кредита в €90 млрд Киев вряд ли сразу перекроет прокачку, но начнет требовать новых уступок. Отказ может привести к очередной остановке транзита.
Эксперт напомнил, что Киев уже применил эту тактику 27 января — в разгар предвыборной кампании в Венгрии. Тогда перекрытие нефтепровода спровоцировало топливный кризис в стране, и Украина считает, что это повлияло на поражение премьера Виктора Орбана. Сейчас Киев, зарабатывая на транзите, добился принятия 20-го пакета санкций против России и новой финансовой поддержки ЕС.
Юшков отметил, что Венгрия будет перерабатывать полученную нефть, а излишки станет продавать Украине. Таким образом, Киев получит дополнительное топливо. Однако в будущем, при обсуждении вопросов вступления Украины в ЕС, новых траншей или другой помощи, «Дружба» снова может быть перекрыта.
Ранее зарубежные СМИ уже писали, что Киев способен использовать трубопровод как инструмент давления, и доверие к нему в Европе падает. Деньги, по мнению аналитика, лишь усугубят ситуацию.