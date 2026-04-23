Венгрия начала получать нефть по трубопроводу "Дружба"

Российская Газета

Венгерская нефтяная компания MOL сообщила, что поставки в страну топлива по трубопроводу "Дружба" возобновились после трехмесячного перерыва, сообщает ТАСС.

Отмечается, что компания получила нефть на нефтеперекачивающих станциях в Феньешлитке и Будковце.

Ранее министерство экономики Словакии также сообщило о возобновлении поставок нефти по "Дружбе".

Напомним, глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа едва ли сможет жить нормально без российской нефти.

"Все мы понимали и понимаем в Европе, что, несмотря на то, что нефть часто используется как какой-то инструмент в геополитической дуэли, мы с большим трудом сможем прожить без ущерба и потерь, если не будет импортировать на территорию Европы нефть из РФ", - отметил словацкий премьер.