Названы страны, ведущие ожесточенную борьбу за российскую нефть

Два крупнейших мировых потребителя нефти — Индия и Китай — активно борются за ограниченные ресурсы на фоне перебоев в Ормузском проливе и провала переговоров между США и Ираном, сообщает CNBC.

Основная борьба развернулась за российскую нефть, а также, в меньшей степени, за саудовское сырье. По данным Kpler, конкуренция за партии с отгрузкой в июне остается острой.

США 18 апреля продлили на месяц исключение на покупку российской нефти морским путем, что временно сдержало рост мировых цен. Однако санкции против иранской нефти (почти вся уходит в Китай и частично в Индию) сохраняются. Атаки Ирана на энергоинфраструктуру Ближнего Востока также нарушили поставки из Персидского залива, подстегнув спрос на российское сырье. Импорт через Ормуз в апреле рухнул: в Китай — до 222 тыс. баррелей в сутки (с 4,45 млн до войны), в Индию — до 247 тыс. (с 2,8 млн в феврале).

Импорт Индии в марте сократился, а запасы — лишь на месяц. Однако цена на бензин внутри страны не повышалась, что поддерживает спрос. Китай, зависящий от пролива на 45–50%, имеет запасы на 3–4 месяца, что ставит его в более выгодное положение. Но Пекину нужно сырье для экспортной и нефтехимической промышленности и для пополнения стратегических резервов, говорится в материале.