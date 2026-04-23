Финансист спрогнозировал доллар по 74—76 рублей

Эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов рассказал, что на следующей неделе курс доллара может составить 74—76 рублей, евро — 87—89 рублей, юаня — 10,9—11,2 рубля.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что рубль будет получать поддержку за счёт налогового периода, пик которого ожидается в конце апреля.

По словам эксперта, после завершения фискальных платежей существенного роста иностранных валют не ожидается, а курс в большей степени будет зависеть от внешнеэкономических факторов.

Смирнов добавил, что возможное снижение ключевой ставки может оказывать давление на рубль, однако в краткосрочной перспективе решающими остаются баланс экспорта и импорта и динамика цен на сырьё.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер отметил, что укрепление рубля снижает стоимость зарубежных поездок и импортных услуг.