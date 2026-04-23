Огурцы в России обогнали помидоры по одному необычному показателю

С начала года огурцы подешевели почти на 6% — такие данные зафиксированы к 20 апреля. На фоне традиционного весеннего ассортимента огурцы неожиданно стали лидером по снижению стоимости. Об этом KP.RU рассказал директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.

По его словам, всему виной — суровая зима и последовавшее за ней продуктовое перенасыщение.

«Когда зима холодная и с затяжными снегопадами, как было в большинстве регионов в этом году, – конечно же, себестоимость любых тепличных овощей увеличивается, поскольку вырастают затраты на обогрев и досветку, да и на логистику», — объяснил Тихонов.

Он отметил, что как только столбик термометра пополз вверх, ситуация резко изменилась. Сократились расходы на обогрев теплиц, увеличился световой день — и часть продукции стали выращивать в более простых и дешевых условиях.

Также он отметил, что свою роль сыграло и перепроизводство, случившееся в конце зимы. Из-за слишком высоких цен покупатели временно отказались от зеленых плодов, магазины и склады оказались забиты товаром. С приходом весны рынок оперативно «разгрузился», и цены покатились вниз быстрее, чем предписывает обычная сезонная динамика.