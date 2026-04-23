ЕС внес в санкционный список по России компании из ОАЭ, КНР и Белоруссии

Евросоюз внес в санкционный список по РФ 16 компаний из ОАЭ, КНР, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении на сайте Евросовета.

Введение мер против этих компаний объяснили тем, что они якобы поставляли товары двойного назначения или системы вооружений российскому военно-промышленному комплексу.

23 апреля глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X написала, что одобрение кредита на €90 млрд для Украины и принятие 20-го пакета антироссийских санкций даст Украине «серьезный импульс». Она отметила, что тупик в предоставлении кредита Киеву и одобрении антироссийских санкций «преодолен», а Евросоюз «расчистил путь» для реализации этих инициатив.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что 20-й пакет антироссийских санкций ЕС ударит по Украине. Также, по его мнению, Европа не имеет никакого морального права вводить эти меры, а Евросоюз работает на продолжение войны.