Путин оценил влияние России на экономику Киргизии

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым подчеркнул положительное влияние совместной работы двух стран на темпы экономического роста республики.

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты совместной работы Москвы и Бишкека напрямую отражаются на темпах экономического роста Киргизии, передает ТАСС. Об этом глава государства сообщил во время встречи с президентом республики Садыром Жапаровым, которая состоялась 23 апреля.

«Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются. Команды наши работают с обеих сторон, работают активно и интенсивно, и есть результаты этой работы, они отражаются на темпах экономического роста Кыргызстана», – отметил российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о превышении темпов роста ВВП Киргизии отметки в 10%.

Лидеры двух государств договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

Москва и Бишкек ожидают роста взаимного товарооборота до 5 млрд долларов в текущем году.