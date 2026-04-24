Назван самый дорогой природный металл в мире

Родий занимает первое место по стоимости среди природных металлов на мировом коммерческом рынке, заявил РИА Новости профессор РЭУ им. Плеханова Михаил Гордиенко. Сейчас цена этого редкого металла составляет около 10,1 тыс. долларов за тройскую унцию.

По словам экономиста, столь высокая стоимость объясняется спецификой добычи. Целенаправленно родий никто не добывает, он поступает на рынок лишь как попутный компонент при разработке месторождений платины и палладия. Крупные производители платиноидов не спешат вкладываться в новые проекты без уверенности в том, что высокие цены на основные металлы группы закрепятся надолго.

Основной потребитель родия — автопром. Около 80% металла идет на производство каталитических нейтрализаторов, снижающих токсичность выхлопных газов. При этом мировые запасы платиноидов сконцентрированы всего в нескольких странах: на Южную Африку приходится 72%, на Россию — 10%, на Зимбабве — 8%.

Остальные государства владеют менее чем 1% ресурсов. В ближайшее время эксперты не ждут появления новых крупных месторождений, и рынок будет существовать за счет продления жизни действующих шахт и переработки лома.