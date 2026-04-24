Подсчитаны потери мировой экономики из-за кризиса в Ормузском проливе

Менее чем за два месяца мировые рынки недополучили нефти на сумму более €50 млрд, подсчитал аналитический провайдер Kpler. Из-за блокады пролива планета лишилась свыше 500 млн баррелей — это крупнейший сбой в поставках в современной истории, сообщает РИА Новости.

По прогнозам Citi Bank, к концу июня к уже потерянным 500 млн баррелей добавится еще 400 млн из-за нарушенной логистики и падения добычи. В эпицентре кризиса — страны Персидского залива. Их экспорт авиатоплива рухнул с 19,6 млн баррелей в феврале до 4,1 млн за март и апрель. Катар потерял пятую часть СПГ-мощностей, восстановление которых займет 3–5 лет.

Наиболее остро дефицит ощутили азиатские страны, куда до кризиса уходили 84% сырой нефти, транспортируемой через пролив. Спасательным кругом для них стала Россия, которая нарастила поставки, воспользовавшись временным ослаблением санкций. В марте российский экспорт в Индию вырос вдвое — почти до 2 млн баррелей в сутки. Первые партии получила Южная Корея, а Таиланд, Индонезия и Шри-Ланка начали переговоры о долгосрочных контрактах.

В Европе, получавшей через пролив около 5% нефти и 13% СПГ, возникли проблемы с дизтопливом и газовый ценовой шок. В марте газ подорожал в полтора раза, превысив €600 за тысячу кубометров.

ЕС был вынужден срочно нарастить закупки российского СПГ, потратив на это €2,88 млрд. Совокупные энергетические издержки стран ЕС из-за войны США и Израиля с Ираном еврокомиссар Дан Йоргенсен оценил в €24 млрд (около €500 млн в день).