ЕС начал продвижение 21-го пакета санкций против России

Лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние «красные линии» по санкциям, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе.

Каллас заявила, что лидеры ЕС активно продвигают работу над новым, уже двадцать первым пакетом санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что на заседании в Брюсселе обсуждается снятие некоторых прежних «красных линий», которые раньше мешали расширению ограничительных мер.

Каллас подчеркнула, что Евросоюз ищет дополнительные меры давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза накануне приняли 20-й санкций против России.

Брюссель утвердил данные ограничения в усеченном виде без полного запрета на морские поставки нефти. Очередные меры экономического воздействия затронули 117 граждан и 60 российских организаций.