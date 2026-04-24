«Корабль Путина» облегчил энергетические страдания Кубы
На этой неделе кубинцы начали ощущать результаты поставки 100 тыс. тонн российской нефти, которая стала временной поддержкой для энергодефицитной страны. Танкер «Анатолий Колодкин» доставил около 700 тыс. баррелей Urals в конце марта в бухту Матансас, бросив вызов американской блокаде. Администрация Дональда Трампа разрешила поставку по «гуманитарным» причинам, передает Reuters.
Переработанное топливо (бензин, дизель, мазут) начало поступать с НПЗ в Сьенфуэгосе 17 апреля. Многие кубинцы, уставшие от многочасовых веерных отключений, длившихся почти четыре месяца, почувствовали облегчение. «Корабль Путина улучшил ситуацию», заявила 45-летняя гаванская предпринимательница Яни Кабрера. Посольство России на острове опубликовало видео хорошо освещенной ночной Гаваны с криком «Ура!».
Однако министр энергетики Висенте де ла О Леви предупредил, что оставшегося топлива хватит всего на несколько дней, а стране необходимо восемь подобных танкеров ежемесячно для покрытия нужд. Россия обещает новую поставку, но груз пока не отправлен.
Проблемы Кубы усугубились после того, как США в начале года прекратили экспорт венесуэльской нефти (после свержения Мадуро) и пригрозили пошлинами Мексике, которая также остановила поставки. Дефицит вызвал три масштабных блэкаута и сбои в авиасообщении.
70-летняя пенсионерка Эстер Исасис призналась, что, несмотря на улучшение, из-за нехватки газа для плиты ей приходится готовить на углях. Кризис разворачивается на фоне продолжающихся переговоров Гаваны с администрацией Трампа, требующей экономических реформ и проведения «свободных выборов». Куба называет свой социалистический строй неприкосновенным.