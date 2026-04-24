Евросоюз снял санкции с трех банков Таджикистана

Три банка Таджикистана исключены из санкционного списка Европейского союза.

Об этом сообщил Национальный банк республики на своем сайте.

«Европейская комиссия в рамках своего решения от 23 апреля 2026 года, относящегося к 20-му пакету санкций Европейского Союза, исключила из санкционного списка три кредитные финансовые организации страны - ЗАО «Спитамен Банк», ЗАО «Душанбе Сити Банк» и ЗАО «Коммерцбанк Таджикистана», которые ранее находились под ограничениями в 19-ом пакете», — говорится в сообщении.

Регулятор оценивает данное решение как прямой результат расширения отношений таджикских властей с Еврокомиссией, последовательного внедрения международных стандартов комплаенс и укрепления системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Это придаст мощный импульс дальнейшему развитию банковской системы, повышению доверия инвесторов и расширению финансовых услуг в Таджикистане, добавил Нацбанк.

В феврале министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед встречей с главами МИД Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана заявил, что страны Центральной Азии должны поддерживать ЕС в соблюдении санкций против России и встать на сторону Украины.