В Минфине сообщили о сокращении налоговых поступлений

Налоговые поступления в бюджет от бизнеса и граждан на специальных режимах в первом квартале сократились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные представила директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

Одним из факторов сокращения стало изменение сроков уплаты патента.

По данным статистики ФНС, с которыми ознакомились «Ведомости», налоговые поступления составили 537,2 млрд рублей по сравнению с 639,9 млрд рублей в первом квартале 2025 года.

Другие категории налоговых поступлений за три месяца показали положительную динамику.

НДС вырос на 10,3%, налог на прибыль — на 1,9%, сборы от НДФЛ увеличились сразу на 15,2%, а налог на имущество — на 3,9% (абсолютные значения министерство не приводит).

Дефицит бюджета составляет сейчас 4,5 трлн рублей при плане на год 3,8 трлн рублей.