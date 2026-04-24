СМИ: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ

Евросоюз запрещает краткосрочные закупки российского сжиженного природного газа, лишаясь до 3,5 млн тонн топлива ежегодно на фоне кризиса на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

Европейские страны приступают к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа в сложный период, пишет Bloomberg.

С субботы Евросоюз запрещает закупки топлива на спотовом рынке, при этом долгосрочные контракты продолжат действовать до конца текущего года.

По оценкам экспертов Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., ограничения затронут от 2,8 до 3,5 млн тонн СПГ в год.

«Мы пока не видим большого риска для поставок, но через пару месяцев ситуация может измениться», – заявил директор по газу и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер.

Сокращение поставок происходит на фоне скачка европейских цен на газ почти на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом российская компания Novatek PJSC активно перенаправляет свои объемы на рынки Азии, предлагая топливо покупателям из Индии, Китая и Вьетнама.

