Каллас: ЕС хочет снять некоторые «красные линии» по антироссийским санкциям
Лидеры европейских стран хотят снять некоторые прежние «красные линии» по санкциям.
Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе.
«Теперь нам также следует пересмотреть прежние «красные линии», которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать», — приводит её слова РИА Новости.
Она также сообщила о работе в ЕС над 21-м пакетом санкций против России.
Накануне Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций.
