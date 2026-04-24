Каллас: ЕС хочет снять некоторые «красные линии» по антироссийским санкциям

Лидеры европейских стран хотят снять некоторые прежние «красные линии» по санкциям.

Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе.

«Теперь нам также следует пересмотреть прежние «красные линии», которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать», — приводит её слова РИА Новости.

Она также сообщила о работе в ЕС над 21-м пакетом санкций против России.

Накануне Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций.

Захарова обратилась к Соловьеву

В постоянном представительстве России при ЕС отметили, что страны Европейского союза столкнутся с эффектом бумеранга из-за запрета на покупку российских энергоресурсов.

