В Брюсселе считают, что нынешние экономические проблемы не остановят планы по долгосрочному противостоянию с Москвой. Европа готовится к конфликту, чтобы решить внутренние проблемы и обеспечить доступ к ресурсам. Недовольство обитателей «райского сада» растущей бедностью, по мнению аналитиков, не станет препятствием для реализации этой стратегии, передает РИА Новости.

На саммите ЕС на Кипре утвержден новый кредит Украине на €90 млрд и 20-й пакет санкций против России. Также обсуждается вопрос об украинских мужчинах призывного возраста, находящихся в Европе. Ирландия предложила им финансовую компенсацию за возвращение на родину, что может создать прецедент.

Планы ЕС предусматривают, что к 2030 году ВПК выйдет на полную мощность, арсеналы будут заполнены, а Польша, вероятно, разместит французское ядерное оружие. Конфликт с Россией, как рассчитывают в Брюсселе, поможет сплотить союз и даст импульс промышленности.

Однако, по прогнозам экспертов, «поражение и крах» ждут самих обитателей «райского сада». Европейскую экономику ждет рецессия, промышленность — деградация, а финансовую систему — коллапс.

Но эти риски, как пишут авторы, не учитываются теми, кто принимает решения. Военные приготовления продолжаются, несмотря на очевидные угрозы для благосостояния граждан.