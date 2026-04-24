Стало известно, как Трамп и его семья зарабатывают на внешней политике США

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом зафиксировано несколько эпизодов, когда его внешнеполитические шаги приносили финансовую выгоду отдельным игрокам на рынках, сообщают аналитики, опрошенные «Ведомостями».

Наиболее яркий пример — совместная американо-израильская военная операция против Ирана. Пользователь под ником Magamyman сделал ставку на нанесение ударов за 71 минуту до их начала и выиграл $553 тыс. Но это не единичный случай. Помимо ставок на конкретные события, трейдеры активно использовали товарные биржи. Перед очередным заявлением Трампа о возможном перемирии объем ставок на падение нефти составил почти $1 млрд.

Советник председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Петр Пунченко отметил, что один точный прогноз не доказывает утечку информации. Однако когда речь идет о серии крупных ставок, сделанных непосредственно перед важными внешнеполитическими заявлениями, это требует серьезного расследования.

Эксперт подчеркнул, что такие совпадения не могут быть случайными и указывают на возможную осведомленность узкого круга лиц о готовящихся решениях. Пока официальные расследования не проводились, а детали сделок остаются в тени. Прямых доказательств причастности семьи Трампа к этим операциям нет. Однако сам факт синхронности рыночных движений и политических заявлений вызывает вопросы у наблюдателей.