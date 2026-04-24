Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о росте проинфляционных рисков в российской экономике.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Существенно возросли проинфляционные риски. Они связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике», — сказала она.

Ранее Центральный банк России спрогнозировал инфляцию на уровне 4,5—5,5% в 2026 году.