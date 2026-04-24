Банк России повысил прогноз цены барреля нефти для налогообложения

В обновлённом макропрогнозе ЦБ России говорится, что прогноз цены нефти для целей налогообложения в 2026 году повышен с $45 до $65 за баррель.

Также, по данным ЦБ, прогноз цены на 2027 год повышен с $50 до $55 за баррель, на 2028 год — сохранён на уровне $55.

Ранее в Центробанке России высказались о траектории роста экономики страны.